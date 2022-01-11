В трех областях полицейские издевались над задержанными, - ГБР

Госбюро расследований разоблачило полицейских Ривненской, Черниговской и Винницкой областей, издевавшихся над задержанными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Так, сотрудники ГБР сообщили о подозрении следователю Гайсинского райуправления полиции в Винницкой области, незаконно задержавшему и избившему несовершеннолетнего парня.

В июле 2021 года полицейский приехал в село Ольгополь для проведения обыска в рамках уголовного производства по незаконной рубке леса. Местные жители не увидели соответствующего определения следственного судьи и решили не допускать полицейского в свой дом.

Несовершеннолетний родственник снимал все следственные действия на телефон. Позже это квалифицировали как "угрозу работнику правоохранительного органа" и задержали парня. Лейтенант полиции, проводивший задержание, достоверно знал, что юноша несовершеннолетний. А задержание несовершеннолетних возможно только при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Следователь надел на юношу наручники и с сообщниками поставил парня на колени и бил его до потери сознания.

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После чего молодого человека доставили в отделение полиции, где он пробыл около 17 часов. По решению прокурора Винницкой областной прокуратуры лейтенант полиции был уволен. В настоящее время устанавливаются лица сообщников, причастных к избиению несовершеннолетнего.

Подозрение за избиение задержанного сообщили и инспектору взвода Управления патрульной полиции в Ривненской области.

Установлено, что 8 мая 2020 года патрульные задержали подвыпившего мужчину, который нарушал общественный порядок на территории железнодорожного вокзала.

Задержанный отказался поехать с полицейскими на признание и начал нецензурно высказываться в адрес правоохранителей.

Тогда инспектор взвода несколько раз ударил его ногой, повалил на землю и прижал коленом к земле, надавив вблизи шеи. Патрульный бил мужчину головой об асфальт и ладонями по лицу. После чего он отвез задержанного к железнодорожным путям, где снял наручники и оставил без оказания медицинской помощи.

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В результате побоев задержанный получил телесные повреждения средней тяжести. По решению суда правоохранитель отстранен от должности.

Также завершено досудебное расследование по инспектору патрульной полиции Черниговского райуправления полиции, из-за действий которого гражданин получил инвалидность.

В январе 2020 года во время дежурства страж порядка с коллегой на служебном авто преследовали водителя скутера, который ехал без регистрационного номера. Когда водитель скутера сбавил скорость один из правоохранителей без предупреждения и требования остановиться подбежал к нему и ударил кулаком в плечо.

Испугавшийся мужчина пытался покинуть место происшествия, но полицейский заскочил на скутер и уже во время движения продолжал избивать и душить мужчину.

После того как гражданин упал и потерял сознание, правоохранитель продолжил его избивать. Свидетелями этого стали несколько прохожих. Пострадавший попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, и в результате получил инвалидность.

Полицейские предложили пострадавшему оплатить его лечение, чтобы тот не подавал заявление, но обещание не выполнили. Кроме того, они пытались заверить мужчину, что нашли его уже лежащего на обочине дороги.

Все фигуранты уголовных производств подозреваются в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и угрозой применения насилия, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, действиями, а у следователь Гайсинского райуправления – в заведомо незаконном задержании (ч. 1 ч. 1 ст. 2 статьи 365, ч. 1 статьи 371 УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.