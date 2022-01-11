Власти Казахстана обяжут разбогатевших при Назарбаеве бизнесменов перечислять деньги в соцфонд: "Пора отдать должное народу"

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил сформировать специальный фонд, из которого будут брать деньги на решение социальных проблем республики. Глава государства ожидает больших отчислений со стороны бизнесменов, разбогатевших во время правления первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева. Фонду дали название "Народ Казахстана".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Сегодня я поручаю образовать общественный социальный фонд. Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки", - сказал выступивший перед парламентом Токаев.

По словам казахстанского лидера, он ожидает "значительных и регулярных отчислений в фонд со стороны бизнеса".

"Благодаря первому президенту - елбасы (Нурсултану Назарбаеву. - Ред.) - в стране появилась группа очень прибыльных компаний и богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пора отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", - подчеркнул Токаев.

Круг компаний, которые должны вносить деньги в фонд, и размер отчислений определит правительство.

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Ранее Токаев принял решение о введении пятилетнего моратория на увеличение зарплаты депутатам, главам регионов и членам правительства. По мнению президента Казахстана, нынешние зарплаты достаточно высоки для такой меры. Среди других анонсированных мер по улучшению финансового состояния граждан Казахстана – обеспечение стабильности валютного рынка и "наведение порядка" на таможне на границе с Китаем.

Кроме того, Токаев призвал уделить особое внимание проблеме безработицы и улучшить ее показатели. Лидер Казахстана предупредил чиновников, что им придется адаптировать политику в социальной сфере "под новые реалии", учитывая пандемию и другие социальные проблемы.

Напомним, накануне британские СМИ сообщили, что дочь Назарбаева вывезла из Казахстана 300 миллионов долларов.