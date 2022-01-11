Власти Казахстана обяжут разбогатевших при Назарбаеве бизнесменов перечислять деньги в соцфонд: "Пора отдать должное народу"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Сегодня я поручаю образовать общественный социальный фонд. Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки", - сказал выступивший перед парламентом Токаев.
По словам казахстанского лидера, он ожидает "значительных и регулярных отчислений в фонд со стороны бизнеса".
"Благодаря первому президенту - елбасы (Нурсултану Назарбаеву. - Ред.) - в стране появилась группа очень прибыльных компаний и богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пора отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе", - подчеркнул Токаев.
Круг компаний, которые должны вносить деньги в фонд, и размер отчислений определит правительство.
Ранее Токаев принял решение о введении пятилетнего моратория на увеличение зарплаты депутатам, главам регионов и членам правительства. По мнению президента Казахстана, нынешние зарплаты достаточно высоки для такой меры. Среди других анонсированных мер по улучшению финансового состояния граждан Казахстана – обеспечение стабильности валютного рынка и "наведение порядка" на таможне на границе с Китаем.
Кроме того, Токаев призвал уделить особое внимание проблеме безработицы и улучшить ее показатели. Лидер Казахстана предупредил чиновников, что им придется адаптировать политику в социальной сфере "под новые реалии", учитывая пандемию и другие социальные проблемы.
Напомним, накануне британские СМИ сообщили, что дочь Назарбаева вывезла из Казахстана 300 миллионов долларов.