Шабунин о конкурсе на руководителя САП: Похоже, Банковая утвердит Клименко победителем, но будет сбивать его повторной спецпроверкой

Поскольку президент Украины Владимир Зеленский обманул МВФ, пообещав назначить руководителя САП еще в ноябре прошлого года и не выполнив этого обещания, Украине не стоит ожидать новых ссуд по крайней мере до выполнения этого обязательства по Меморандуму.

Об этом глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал в фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжение с конкурсом САП и чего ждать от МВФ. МВФ предупредил об отток капитала и обесценении валюты на развивающихся рынках (Украина среди них). То есть ссуды правительства на рынках будут стоить нам еще дороже, а значит дешевые деньги МВФ снова становятся вопросами выживания ", – напоминает он.

"Извините, но здесь я снова о САП: Банковая МВФ обманула, обещая назначить руководителя САП еще в ноябре. Это значит, что следующих ссуд не будет. По крайней мере, до выполнения этого обязательства по Меморандуму", - уверен Шабунин.

"Что дальше будет с конкурсом?", - поднимает вопрос глава ЦПК.

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"Похоже, Банковая даст отмашку своим членам комиссии таки утвердить победителя (Клименко), но потом будет сбивать его незаконной (повторной) спецпроверкой. По результатам повторной спецпроверки у Клименко либо заберут доступ к гостайне, либо решением суда отменят конкурс (из-за собственно незаконности повторной спецпроверки") ", – пишет Шабунин, обещая более подробно остановиться на описании этого сценария уже завтра.

В то же время он уверяет, что подготовка к такому сценарию очевидна из вчерашней новости Укринформа от "источников", которые "вложили журналистам очевидную ложь".

Ложь 1. "Источник" опроверг проведение Офисом генпрокурора повторной спецпроверки.

"Я своими глазами видел соответствующие документы - повторная спецпроверка по Синюку проводится точно. Если спецпроверка не проводится, то в чем проблема сказать об этом официально?" – добавляет он.

Шабунин также напоминает, что в одном из интервью победитель конкурса Клименко прямо заявил о попытках вовлечь его в повторную (незаконную) спецпроверку.

Ложь 2. Автор утверждает, что Порядок работы комиссии предусматривает повторную спецпроверку. Ни в одном пункте Порядка (или любого другого документа) нет о повторной спецпроверке.

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"Допустим "ок" поверить одному "источнику" на слово (хотя нифига не ок, конечно. - Авт.), но писать откровенную неправду о публичном (!) документе, зачем?", - аргументирует он.

"Более того НАПК официально (не "источниками" - официально. - Авт.) сообщило, что такая повторная спецпроверка является незаконной. Одним словом, несмотря на критическую потребность Украины в финансовой (МВФ) и военной поддержке (США), команда Зеленского продолжает плевать им в глаза.Неужели безопасность своих коррупционеров для Банковой важнее, чем безопасность всех украинцев? Если важнее, то по крайней мере в этом власть сегодняшняя хуже предшественников.Порошенко свои обещания перед Западом выполнял.Да, под общественным давлением, с дракой, до последнего петляя, но все же выполнял", – продолжает Шабунин.

"Слава Богу, американцы продолжают помогать нам оружием, несмотря на обман украинским президентом Байдена. Зеленский, напомню, пообещал ему завершить конкурс 5 месяцев назад. Пообещал и обманул так же, как обманул МВФ", - резюмирует глава Центра противодействия коррупции.



