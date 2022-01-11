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Лейтенант СБУ Баканов получил зарплату 1,5 миллиона гривен за год

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Лейтенант СБУ Баканов получил зарплату 1,5 миллиона гривен за год
Глава Службы безопасности Украины в 2021 году заработал более 1,5 миллиона гривен. Наибольшую зарплату чиновник получил за декабрь – 285 тысяч.

Меньше всего Баканов получал в начале года – по 104 тысячи. В другие месяцы политик имел по 113 тысяч. Об этом 24 каналу сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Зарплата Баканова за год:

  • Январь – 104 тысячи 312 гривен.
  • Февраль – 104 тысячи 312 гривен.
  • Март – 104 тысячи 312 гривен.
  • Апрель – 130 тысяч 772 гривны.
  • Май – 113 тысяч 132 гривны.
  • Июнь – 113 тысяч 248 гривен.
  • Июль – 113 тысяч 220 гривен.
  • Август – 113 тысяч 220 гривен.
  • Сентябрь – 113 тысяч 220 гривен.
  • Октябрь – 113 тысяч 220 гривен.
  • Ноябрь – 113 тысяч 220 гривен.
  • Декабрь – 285 тысяч 240 гривен.

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В то же время спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в 2021 году получил 795 324 гривны зарплаты, его первый заместитель Александр Корниенко – 541 465 гривен, а заместитель Елена Кондратюк – 635 507 гривен.

Приблизительно такие же суммы получили и нардепы. К примеру, Давид Арахамия – 410 300 гривен, Юрий Бойко – 485 425, Ирина Геращенко – 582 783 гривны, Виктор Медведчук – 445 869 гривен.

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Это ж сколько скумбрии можно купить по 8 гривен на такую зарплату
  • Підлога Маккартні
    Вот и я говорю все время, что если сделать судьям, плокулолам, чинушам и остальной сволочи обычные пенсии как у простых граждан, то денег на пенсии хватит всем!!!
  • Кардан_вал
    І це тільки сама зарплатня. А скільки ще "гешефтів" він прокрутив?
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