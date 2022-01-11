Представитель США Шерман о переговорах с РФ: "Мы четко заявили, что за более глубокое вторжение в Украину будет значительная цена и последствия"

США не согласились с предложениями РФ о непринятии Украины в НАТО.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман заявила о жесткой позиции поддержки Украины после переговоров с Российской Федерацией в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы были тверды в несогласии с предложениями безопасности, которые просто невыполнимы для Соединенных Штатов. Мы не позволим кому-либо силой закрыть политику НАТО "открытых дверей", которая всегда была центральной для альянса НАТО. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, желающими работать с Соединенными Штатами. И мы не будем принимать решение об Украине без Украины, о Европе без Европы, или о НАТО без НАТО. Как мы говорим нашим союзникам и партнерам: ничего о вас без вас", - отметила Шерман.

Также она напомнила, что Россия стянула к границам Украины более 100 тысяч военнослужащих.

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"Между тем, Москва утверждает, что это Украина стремится к конфликту и ведет себя провокационно, а не Россия. Необходимо еще раз подчеркнуть, что это Россия вторглась в Украину в 2014 году. Это Россия продолжает разжигать войну на востоке Украины, которая унесла жизни около 14 тысяч украинцев. И сейчас действия России вызывают возобновление кризиса не только для Украины, но для всей Европы", - отметила Шерман.

"Одна страна не может изменить границы другой силой или диктовать условия внешней политики другой страны, или запрещать другой стране выбирать свои собственные альянсы. Это базовые принципы международной системы, и они являются принципами, с которыми Россия ранее соглашалась много раз на протяжении лет", - сказала Шерман.

Она подчеркнула, что США будут приветствовать достижение реального прогресса через дипломатию.

Также американский дипломат повторила, что настоящий прогресс возможен лишь в условиях деэскалации, а не эскалации.

"Если Россия будет оставаться за столом переговоров и делать конкретные шаги для деэскалации, мы верим, что можем построить прогресс. Но если Россия сойдет с дипломатического пути, то будет достаточно очевидно, что она вообще никогда не была серьезной относительно следования дипломатии", - подчеркнула Шерман.

"Мы четко заявили, что если Россия глубже вторгнется в Украину, будет значительная цена и последствия, которые будут превышать те пределы, с которыми она столкнулась в 2014 году", - заявила Шерман