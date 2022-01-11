Песков о переговорах США-РФ: Существенного повода для оптимизма мы не видим
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Кремль не видит повода для оптимизма после переговоров по гарантиям безопасности, которые накануне провел замглавы МИД РФ Сергей Рябков с замглавы Госдепа США Венди Шерман в Женеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока, скажем так, существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки то, как состоялись эти переговоры", - сказал Песков.
Он также добавил, что важен результат этих переговоров, а "не процесс ради процесса".
"По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят составить более четкое понимание того, где мы находимся с американцами. Пока еще какие-то выводы делать невозможно", - считает пресс-секретарь президента страны-агрессора.