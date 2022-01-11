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Песков о переговорах США-РФ: Существенного повода для оптимизма мы не видим

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Песков о переговорах США-РФ: Существенного повода для оптимизма мы не видим
Кремль не видит повода для оптимизма после переговоров по гарантиям безопасности, которые накануне провел замглавы МИД РФ Сергей Рябков с замглавы Госдепа США Венди Шерман в Женеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока, скажем так, существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки то, как состоялись эти переговоры", - сказал Песков.

Он также добавил, что важен результат этих переговоров, а "не процесс ради процесса".

"По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят составить более четкое понимание того, где мы находимся с американцами. Пока еще какие-то выводы делать невозможно", - считает пресс-секретарь президента страны-агрессора.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Adrew Warko
    Позавчера они говорили, что НАТО пора собирать манатки и валить,
    а сегодня уже оптимизма не видят. Конечно, когда тебя нах@й шлют -
    выглядит это не так, чтоб сильно оптимистично.
  • Кардан_вал
    І це дуже добре, що москалі не бачать оптимізму!
  • Eco Zabavca
    это хорошо
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