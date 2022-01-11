В Кремле назвали "артподготовкой" сообщения о новых санкциях США против РФ
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил на брифинге спикер президента РФ Дмитрий Песков.
"Слава богу, посудомойки не относятся к категории "самого святого", хотя это очень важно для удобства в бытовой жизни. Да, действительно, мы видим, наши американские оппоненты продолжают угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации, вот как в названную газету, о том, что это будут за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера", - отметил Песков.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Минторг США может принять постановление, которое фактически запретит экспорт в Россию потребительских товаров, в которых используется электроника, произведенная или разработанная у них в стране. Это станет одной из ответных мер в случае вторжения в Украину.
Ограничения коснутся не только смартфонов и компьютеров, но и, например, холодильников и стиральных машин, сообщило издание. При этом под санкции подпадут не только товары чисто американского производства, но и те, которые были произведены в европейских странах, Южной Корее и других. Как пишет издание, обсуждение санкций идет на фоне дипломатических переговоров по гарантиям безопасности, которые проходят на этой неделе.
Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что США готовят против России "самые жесткие" санкции.