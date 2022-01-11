Сотни домов в Киевской области останутся сегодня без света
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Сегодня, 11 января, в Киевской области намечено массовое отключение света в ряде населенных пунктов в связи с техническим переоборудованием сетей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК "Киевские региональные электросети".
Как сообщается на сайте компании, электроснабжение будет временно отсутствовать в связи с техническим переоборудованием сетей. Также по ряду адресов будут проводиться плановые работы и капитальные ремонты.
Свет будет отключен в Белой Церкви, Буче, Ирпене, Иванкове, Борисполе, Сквире и других населенных пунктах.
С полным списком адресов, по которым будет производиться отключение электроснабжения, можно ознакомиться на сайте ДТЭК.
Также для удобства на сайте есть возможность поиска по конкретному адресу.