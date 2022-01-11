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Киевский форум по безопасности: Переговоры Запада и России. Удастся ли остановить новое нападение Кремля?

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Киевский форум по безопасности: Переговоры Запада и России. Удастся ли остановить новое нападение Кремля?
12 января в 19:00 состоится онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, посвященная переговорам США и НАТО с Россией, цель которых - сдержать новую волну агрессии Кремля против Украины и Запада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Участники дискуссии обсудят следующие вопросы:

- Чем завершатся переговоры коллективного Запада и России?
- Как оценить ход переговоров и что следует ожидать в ближайшей перспективе?
- Согласится ли Запад на ультиматумы Путина?
- Какую опасность представляют для Украины и Запада действия Путина в Казахстане и вокруг наших границ?
- Удастся ли остановить новое нападение Кремля?

Участие в обсуждении примут:

Арсений Яценюк, Председатель Киевского форума по безопасности, Премьер-министр в 2014-16 годах;
Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах;
Мелинда Харринг, заместитель Директора Центра Евразии Атлантического Совета (США);
Джон Хербст, директор Центра Евразии Атлантического Совета, Посол США в Украине в 2003-06 годах;
Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;
Даниил Лубкивский, Директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не изменит своих планов, пока Украина не станет членом ЕС и НАТО, - Яценюк

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Великая Исландия
    надеюсь ЗЕнеЛох будет присутствовать на таком важном форуме - или хоть видосик запилит...!
  • Олександр Полесов
    А где же нелох, где это чмо в кресле президента? Отдыхает всё
  • Лариса fb3d953c
    Будет не новая волна агрессии, а будет вскоре полномасштабное нападение тремя армиями с трех направлений с захватом и Молдовы. Путин уже принял решение и гонит войска с Дальнего Востока к Украине. А Зеля отдыхает, ужас, за какие грехи этот недоумок на таком посту и до чего он доведет страну и народ...
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