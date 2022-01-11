Киевский форум по безопасности: Переговоры Запада и России. Удастся ли остановить новое нападение Кремля?

12 января в 19:00 состоится онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, посвященная переговорам США и НАТО с Россией, цель которых - сдержать новую волну агрессии Кремля против Украины и Запада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Участники дискуссии обсудят следующие вопросы:

- Чем завершатся переговоры коллективного Запада и России?

- Как оценить ход переговоров и что следует ожидать в ближайшей перспективе?

- Согласится ли Запад на ультиматумы Путина?

- Какую опасность представляют для Украины и Запада действия Путина в Казахстане и вокруг наших границ?

- Удастся ли остановить новое нападение Кремля?

Участие в обсуждении примут:

Арсений Яценюк, Председатель Киевского форума по безопасности, Премьер-министр в 2014-16 годах;

Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах;

Мелинда Харринг, заместитель Директора Центра Евразии Атлантического Совета (США);

Джон Хербст, директор Центра Евразии Атлантического Совета, Посол США в Украине в 2003-06 годах;

Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента;

Даниил Лубкивский, Директор Киевского форума по безопасности.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

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