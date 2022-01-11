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Загрязнение образца: в ВОЗ назвали вероятную причину появления "Дельтакрона"

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Загрязнение образца: в ВОЗ назвали вероятную причину появления "Дельтакрона"
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что "Дельтакрон" не представляет комбинацию двух вариантов вируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава экспертной группы по противодействию COVID-19 при ООН Мария ван Керкхове написала в твиттере.

По ее словам, в ВОЗ просят не использовать наименование "Дельтакрон" в дальнейшем. Также ван Керкхове предлагает не прибегать к слову "флурон", обозначающему одновременное заражение коронавирусом и гриппом.

"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением (образца. - Ред.) во время секвенирования", - разъяснила эксперт ВОЗ.

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Загрязнение образца: в ВОЗ назвали вероятную причину появления Дельтакрона 01

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Вольный Каменьщик
    сейчас антиваксеры эксперды все разложат по полочкам
  • Oleksandr Litvinenko
    На вакцинацию...бегооом...Марш!!!
  • Tui Yii
    У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) припускають, що "дельтакрон" не є комбінацією двох варіантів вірусу. Джерело:

    Как раз вовремя разжевали ваксам, дабы допускать к работам зараженный персонал (новость в ленте)
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