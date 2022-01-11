"После бустерной дозы не регистрируют увеличения побочных эффектов", – Кузин

После введения бустерной дозы вакцины против COVID-19 увеличения побочных эффектов не регистрируют.

Об этом в интервью BBC заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"После бустерной дозы не регистрируют какого-либо увеличения побочных эффектов. В странах, где уже широко вводят бустер, количество неблагоприятных событий такое же, как и при базовом курсе прививок", - отметил Кузин.

В то же время, отметил главный санврач, если люди пришли раньше, чем 6 месяцев, то прививки не получат.

"Если позже, то получат. Оптимальный срок введения бустерной дозы составляет от шести до девяти месяцев. Но даже если через 10 месяцев придет, то все равно будет бустер", - добавил Кузин.

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