Ермак о возможности вторжения РФ: 90% населения будут защищать Украину

Украина готова защищаться от российской агрессии, но возможное вторжение России принесет большую проблему всем западным странам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил глава ОП Андрей Ермак в интервью британскому 4 каналу.

"Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это случится, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они обсуждали так долго, а это случилось", - сказал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что только украинцы и члены НАТО имеют право принимать решения о присоединении к Альянсу, а не Россия.

"И если кто-то из членов НАТО против этого (присоединение Украины. – Ред.), пожалуйста, сообщите об этом должным образом, честно и дружественно к нам. Победа Украины, улаживание украинского кейса, будет одной из самых больших побед всех наших партнеров. В то же время некоторые проблемы и продолжение войны в Украине или эскалация ситуации будут одним из крупнейших поражений наших стран-партнеров", - добавил он.

В то же время, отметил Ермак, разговоры об уменьшении количества вооружения в Украине можно начинать только после окончания войны.

Также глава ОП сказал, что если предположить, что государство проигрывает в противостоянии России, это будет означать конец всей мировой безопасности, которая установилась после Второй мировой войны.

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