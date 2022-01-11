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Плановые ремонты сетей с отключением электроэнергии в осенне-зимний период не должны происходить, - Галущенко

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Плановые ремонты сетей с отключением электроэнергии в осенне-зимний период не должны происходить, - Галущенко
Плановые ремонты электросетей с соответствующим отключением потребителей от электроснабжения не должны происходить в отопительный сезон.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, резерв мощностей в энергосистеме есть, поэтому никаких рисков и оснований для отключения потребителей, кроме аварийности, нет.

"Плановые ремонты в период ОЗП (осенне-зимнего периода. - Ред.) не должны происходить. Мы официально с этим обращались в Госэнергонадзор и НКРЭКУ. Сегодня мы еще раз обратились по этому вопросу. Важно, что такие ремонты делаются в основном частными компаниями", - сказал он.

Галущенко отметил, что Министерство энергетики будет проводить соответствующую работу, чтобы плановых ремонтов в период отопительного сезона не происходило.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Талоны на еду, веерные отключения, зебилы, вы сделали це разом бо уси вы презеденты и це исты на, жери-те
  • Юрій Вінгорськи
    ну казали ж зелені,
    віялових відключень не буде.
    а за планові, (яких зимою не повинно бути) ніхто не говорив.
    як в анегдоті.
    брежнева титали, чому на шляху від соціалізму до комунізму мема що їсти?
    а в дорозі годувати ніхто не обіцяв....
  • Дмитрий Кузнецов 66594860
    Погребы, пару километров от Киева.
    Практически каждую неделю плановые отключения.
    Всю осень и зиму.
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