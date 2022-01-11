"Жертва гендера": в МИД РФ отреагировали на слова Сикорского, пригрозившего "врезать по яйцам" России

В МИД России отреагировали на слова экс-главы МИД Польши и действующего евродепутата Радослава Сикорского, назвавшего Россию "серийным насильником".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Захарова в телеграмме.

Спикер российского МИД Мария Захарова в своем традиционном стиле ответила евродепутату.

"Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия "получит по яйцам". Его слова стали ответом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который заявил, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора.

Россия - женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", – написала Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - серийный насильник, еще раз полезете - дадим по яйцам, - экс-глава МИД Сикорский ответил Лаврову

Напомним, 11 января Сикорский, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО якобы захватывает "осиротевшие" после СССР территории, написал: "Уясните себе, российское посольство, раз и навсегда, понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам".