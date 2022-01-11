Конгрессмены США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"

Группа республиканских конгрессменов намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО-плюс" и инициирующую проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы", - заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, являющийся главным спонсором законопроекта.

По его словам, Путин должен учесть, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе.

Законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания войск РФ у ее границ.

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Законопроект также определяет Украину как страну НАТО-плюс, чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов продажи некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Член палаты представителей Майк Роджерс отметил, что этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России.