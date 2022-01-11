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Если новое нападение России произойдет, мы ответим четко, любым способом, - Джапарова

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Если новое нападение России произойдет, мы ответим четко, любым способом, - Джапарова
Украина верит в США как в надежного партнера в контексте состоявшихся вчера в Женеве переговоров Штатов и России.

Об этом заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила в интервью британскому каналу ITV News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"США является нашим стратегическим партнером. Мы верим в систему США и институции в отношении позиций Украины", – цитирует издание заместителя министра.

Джапарова во время разговора добавила, что государство предупреждало европейских и американских партнеров, что безопасность Украины не может обсуждаться без самой Украины.

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"Мы были очень четки в объяснении России, чего она должна ожидать в случае новой атаки Украины: дипломатического, экономического и ответа в сфере безопасности. Главной идеей российской политики является сохранение контроля над странами бывшего Советского Союза. Но холодная война закончилась", – сказала она также в интервью.

Говоря о возможном новом нападении России, замминистра отметила, что Украина – уже не такая, как в 2014 году, во время первого вторжения.

"Украинская армия кардинально отличается. Речь идет не только о военном ответе, но и об уверенности. Если нападение произойдет, мы ответим четко, любым способом", - отметила она.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Ну с таким главно коммандующим как Андрей Елдак мы врядли, что-то там навоюем...
  • Иван Петров d4225322
    Разница между Порошенко и Зеленским очень простая. Порошенко добивался целей в пользу Украины, Зеленский паразитирует на Украине и разрушает её. Зрада это или нет тебе решать, но по мне это зрада. И вот ты пытаешься привязать помощь США к Зеленскому, хотя это снова проходит по разряду примазывания к другим, а не собственные достижения.
  • Vidock
    да, именно поэтому когда рф захватывает Казахстан, окружила нас войсками, сопля поехала на мальдивы сразу после Буковеля...реакция будет четкая и молниеносная...главное чтоб на мальдивах интернет был без сбоев...
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