Цены на проезд в маршрутках Черновцов повысили до 9 грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", соответствующее решение было принято на заседании исполкома.
"За" проголосовали восемь членов из исполнительного комитета из 15, двое воздержались.
В проекте решения говорится, что перевозчик должен обеспечить надлежащее техническое и санитарное состояние автобусов, разместить информацию о льготах и графике движения. Также водители обязаны выдавать билеты.
Директор департамента транспорта Петр Лисак ранее заявил, что перевозчики прислали материалы, в которых обосновывали цену за поездку почти в 10 гривен. Ее снизили до 9. Тариф планировали повысить из-за роста стоимости запчастей, горючего и увеличения средней зарплаты.
Перевозчик Павлина Храпчинская рассказала, что во время карантина пассажиропоток уменьшился на треть. Следовательно, долги, в частности за покупку зимней резины. Также водители отказываются работать по минимальной зарплате.