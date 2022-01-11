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Коронавирус повышает риск развития диабета у детей, - ученые

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Коронавирус повышает риск развития диабета у детей, - ученые
Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провели исследование, показавшее, что среди детей, переболевших COVID-19, повышается риск развития диабета 1 или 2 типа.

Новые диагнозы диабета у детей теперь ставят вдвое чаще, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

В ходе исследования ученые изучили данные около 1,8 миллиона детей из двух крупных медицинских учреждений: IQVIA (1,7 миллиона детей) и HealthVerity (почти 900 000 детей). С марта 2020 по июнь 2021 года количество случаев диабета у детей увеличилось. Риск развития заболевания был выше, если ребенок болел коронавирусом. В случае же перенесения респираторного заболевания, не связанного с COVID-19, риск развития диабета не повышался.

В одном наборе данных исследователи обнаружили 2,6-кратное увеличение новых случаев диабета среди детей. Во втором наборе данных они обнаружили увеличение на 30%. Вместе с тем, ученые подчеркивают, что даже увеличение на 30% - уже достаточно серьезный показатель.

Ученые отмечают, что полученные результаты требуют дополнительных долгосрочных исследований. Они также настаивают на том, что медики должны наблюдать детей на предмет развития диабета в течение нескольких месяцев после перенесенного COVID-19.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Vitia Ma
    Мені здається те що продається в магазинах - фальсифікат масла, сирів, йогуртів та ін. молочки, печиво на пальмових жирах, мясні вироби в яких немає мяса і т.д. викликають разів в 1000 більше випадків діабету ніж цей нещасний вірус. І головне ніхто це не хоче контролювати якість продуктів щоб потурбуватись про "нещасних" діток!
  • ARISTOFAN
  • olele
    хіба ж тільки в дітей і хіба лиш діабету..?
    вже й спеціалізація є лікарська "ковідолог"...
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