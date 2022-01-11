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Зеленский в должности президента заработал в 2021 году 336 тыс.грн - значительно меньше, чем Данилов и Стефанчук, - Госуправление делами. ДОКУМЕНТ

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Владимир Зеленский за 2021 год на посту президента заработал 336 тысяч гривен. С этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.

Об этом говорится в документе от Государственного управления делами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

Согласно документу, должностной оклад Зеленского – 28 тысяч гривен. Прибавок и премий президент не получал.

"Заработная плата в 2021 году составила 336 тысяч гривен (общая сумма), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен", – говорится в сообщении.

Зеленский в должности президента заработал в 2021 году 336 тыс.грн - значительно меньше, чем Данилов и Стефанчук, - Госуправление делами 01

Канал 24" также подсчитал, сколько в 2021 году заработали украинские чиновники и нардепы.

Зарплаты украинских чиновников в 2021 году

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал более 900 тысяч гривен. Ежемесячная зарплата составила более 60 тысяч гривен.
  • Спикер Руслан Стефанчук – 795 324 гривны.
  • Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко – 541 465 гривен;
  • Заместитель главы Рады Елена Кондратюк – 635 507 гривен.

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Сколько заработали нардепы

  • Давид Арахамия ("Слуга народа") – 410 300 гривен.
  • Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 485 425.
  • Артур Герасимов ("ЕС") – 540 867 гривен.
  • Ирина Геращенко ("ЕС") – 582 783 гривны.
  • Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 445 869 гривен.
  • Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") – 465 579 гривен.
  • Юлия Тимошенко ("Батькивщина") – 486 593 гривен.
  • Елена Шуляк ("Слуга народа") – 546 058 гривен.
  • Александра Устинова ("Голос") – 504 352 гривны.

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Gozzalik salonu
    Святец, нимба только не хватает. Зато 214 дней отдыхал, так что это ещё посчитать надо
  • Sergii Ustim
    Отпускные отдельно, бабушка выдает...
  • Маша Машева
    Теперь понятно почему Ленка вынуждена покупать скумбрию по 8 гр, из которой "можно приготовить бесчисленное множество чудесных блюд, например, индейку." ( Рыбников)
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