Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы почти на 1,2 млрд грн, более 72 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев. ИНФОГРАФИКА
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С начала сентября в рамках одноразового добровольного декларирования в Украине уже задекларировано 1,19 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в своем телеграмме.
"За время праздников в рамках кампании налоговой амнистии граждане задекларировали активов на сумму свыше 100 млн грн. По состоянию на 10 января 2022 г. общая сумма амнистированных активов составляет 1 191 млн грн, а сбор в бюджет – 72,2 млн грн", - написал Гетманцев.