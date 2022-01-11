Новости

Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы почти на 1,2 млрд грн, более 72 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев. ИНФОГРАФИКА

2 05921
Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы почти на 1,2 млрд грн, более 72 млн грн поступили в бюджет, - "слуга народа" Гетманцев. ИНФОГРАФИКА
С начала сентября в рамках одноразового добровольного декларирования в Украине уже задекларировано 1,19 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в своем телеграмме.

"За время праздников в рамках кампании налоговой амнистии граждане задекларировали активов на сумму свыше 100 млн грн. По состоянию на 10 января 2022 г. общая сумма амнистированных активов составляет 1 191 млн грн, а сбор в бюджет – 72,2 млн грн", - написал Гетманцев.

Также смотрите: Налоговая амнистия набирает обороты. Украинцы уже задекларировали более миллиарда гривен, - Гетманцев. ИНФОГРАФИКА

Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы почти на 1,2 млрд грн, более 72 млн грн поступили в бюджет, - слуга народа Гетманцев 01

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Василь Довганенко 7230397a
    Страшні гроші. Оце зєбуїни підзаработали. ТЬфу.
  • Ustym Karmaliuk
    72 млн? Це аж 2 млн евро? Це вартість єлітної квартири в Києві або середненького особнячка під Києвом? Ото усе шо наколядували? Це провал вашої реформи, зеленої влади вцілому і сраного клоуна персонально.
  • Gregg К
    72 млн грн - це приблизно 2.6 млн. дол. Це вартість приблизно половини танка оплот і це дуже мало в маштабах країни. А як все пафосно подавалось.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости