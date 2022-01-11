Заболеваемость коронавирусом в Швеции достигла исторически высокого уровня, - премьер страны Андерссон
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как отметила премьер страны Магдалена Андерссон, "ситуация, безусловно, ухудшилась". "Уровень заболеваемости в Швеции находится на исторически высоком уровне", - подчеркнула она.
С минувшей пятницы от последствий заражения COVID-19 в Швеции скончались 54 человека.
В понедельник власти Швеции объявили о введении новых ограничений. Как заявила Андерссон на пресс-конференции, с четверга, 14 января, следует работать из дома всем, кто имеет такую возможность. Кроме того, взрослые должны ограничить до восьми человек встречи в ресторанах и барах. По словам премьера, бары и рестораны будут закрываться в 23:00 по местному времени.
На общественных мероприятиях, где не применяют систему COVID-паспортов, также могут находиться до 50 человек.