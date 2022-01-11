Заболеваемость коронавирусом в Швеции достигла исторически высокого уровня, - премьер страны Андерссон

В Швеции с пятницы зарегистрировали 70,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По словам премьера страны Магдалены Андерссон, уровень заболеваемости достиг исторически высокого уровня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отметила премьер страны Магдалена Андерссон, "ситуация, безусловно, ухудшилась". "Уровень заболеваемости в Швеции находится на исторически высоком уровне", - подчеркнула она.

С минувшей пятницы от последствий заражения COVID-19 в Швеции скончались 54 человека.

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В понедельник власти Швеции объявили о введении новых ограничений. Как заявила Андерссон на пресс-конференции, с четверга, 14 января, следует работать из дома всем, кто имеет такую ​​возможность. Кроме того, взрослые должны ограничить до восьми человек встречи в ресторанах и барах. По словам премьера, бары и рестораны будут закрываться в 23:00 по местному времени.

На общественных мероприятиях, где не применяют систему COVID-паспортов, также могут находиться до 50 человек.

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