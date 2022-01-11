Сильный и сплоченный голос ЕС помог бы Западу сдерживать Россию, - Financial Times

Кризис в отношениях России и Украины имеет последствия для безопасности всей Европы. Но ЕС пока не является непосредственным участником дипломатических переговоров между Западом и РФ.

Неделя дипломатии началась с прямых дискуссий между США и Кремлем. Она продолжится переговорами между Москвой и НАТО, а затем диалогом с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По мере обострения кризиса лидеры ЕС стали все более активно выражать свое недовольство в связи с исключением из дипломатических переговоров. В письме министрам иностранных дел главный дипломат ЕС Жозеп Боррель даже предположил, что "главной целью должно быть обеспечение участия ЕС в процессе переговоров".

Однако это достаточно "эгоцентрический подход". Главной целью дипломатических переговоров должно быть сдерживание российской агрессии и избегание конфликта.

Европейские лидеры, как в Брюсселе, так и в национальных столицах, должны больше работать, чтобы решить проблемы, которые оставили ЕС в стороне.

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В идеальном мире блок действительно был бы сильным и влиятельным голосом в переговорах с Россией. Проблема в том, что у ЕС пока нет военного влияния и дипломатического единства, которые могут реально повлиять на Кремль.

Россияне, украинцы и даже восточные члены ЕС понимают, что военная сила США фактически остается самым большим потенциальным сдерживающим фактором российской агрессии. Оборонный бюджет США более чем в три раза превышает расходы на коллективную оборону 27 членов ЕС.

В прошлом блок мог обвинять сопротивление со стороны Вашингтона или Лондона в неспособности развивать более широкую роль Европы в обороне и безопасности. Но Великобритания покинула ЕС, и администрация президента США Джо Байдена, вероятно, приняла бы коллективные усилия блока в сфере обороны. Возможно, проблема в самом ЕС.

Блок политически разделен. Польша, Эстония, Латвия и Литва, вполне ожидаемо, настороженно относятся к Москве и требуют решительного подхода.

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Но в Германии, в частности в бизнесе, всегда звучали голоса, призывающие к сближению с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон также использовал односторонние усилия по восстановлению отношений с РФ, хотя это не принесло прорыва.

ЕС все же удалось договориться о жестких санкциях после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Единый рынок блока является важным стратегическим и экономическим активом. Но в нынешнем кризисе у администрации Байдена есть больше возможностей угрожать Кремлю "разрушительными" экономическими последствиями. Европа менее активно говорила о расширении санкций против Кремля.

Формировать консенсус в ЕС всегда сложно. Это может быть еще труднее при давлении России на Украину, учитывая зависимость многих стран блока, в частности Германии, от российского газа.

ЕС тоже долго пытался сформировать общий подход к проблеме энергетической безопасности.

Нынешняя слабость блока относительно кризиса на границе Украины и РФ действительно вызывает тревогу. Это опасный момент для Европы.

Сильный и сплоченный голос ЕС помог бы Западу сдерживать Россию. Единство и решительность, которые нужны Европе, не должны прийти ценой еще более серьезного обострения кризиса, резюмирует издание.