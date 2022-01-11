Главного врача на Ривненщине подозревают в безосновательных выплатах более 400 тыс. грн за работу с больными коронавирусом, - прокуратура

Главному врачу одного из медучреждений Ривненщины сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненщины.

"Злоупотребляя своим служебным положением, в течение апреля-июня 2021 года при распределении средств, предназначенных для оплаты труда медицинских и других работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, безосновательно подписал приказы, на основании которых начислили и выплатили доплаты работникам, которые по своим функциональным обязанностям не могли привлекаться и не привлекались для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию. Таким образом государству нанесен ущерб более чем на 400 тыс. грн", – говорится в сообщении.

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Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.