Мужчина с боевой гранатой в кармане задержан в Киеве, - полиция

У мужчины изъяли гранату с запалом и направили на взрывотехническую экспертизу. Следователи приступили к уголовному производству, фигуранту грозит до семи лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

В ходе реализации оперативной информации работники уголовного розыска Святошинского управления полиции разоблачили на улице Чернобыльской мужчину, который незаконно хранил при себе взрывоопасный предмет. Для документирования преступления на место была вызвана следственно-оперативная группа района и работники взрывотехнической службы.

Во время поверхностного осмотра в кармане киевлянина правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату РГД-5 и запал к ней. Следователь удалил опасные предметы и направил на соответствующую экспертизу. По предварительному заключению специалистов профильной службы изъятое относится к категории боеприпасов, пригодных к проведению взрыва.

Ранее не судимый местный житель, 1981 года, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейские устанавливают происхождение боеприпаса.

Следственным отделом Святошинского управления полиции проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры фигуранту готовится сообщение о подозрении. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.