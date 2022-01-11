Зеленский вывел Разумкова и Любченко из состава Национального инвестсовета, – указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о переменах в составе Национального инвестиционного совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Так, глава государства ввел в персональный состав инвестсовета спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурму и нардепа, заместителя председателя фракции "Слуга народа" Галину Янченко, которая также назначена секретарем совета.

Также, согласно документу, утвержден в персональном составе Нацинвестсовета Леван Варшаломидзе – управляющий партнер компании "LV&PARTNERS" (Грузия) (по согласию) и Юлия Свириденко – первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины.

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В то же время бывший министр экономики Алексей Любченко и экс-спикер парламента Дмитрий Разумков выведен из персонального состава Национального инвестиционного совета.