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Если война с РФ будет, НАТО к ней готово, - премьер Латвии Кариньш

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Если война с РФ будет, НАТО к ней готово, - премьер Латвии Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает почти невозможным военный конфликт между Россией и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

"Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас. Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в его состав, а также где НАТО может размещать войска", — сказал политик.

По словам Кариньша, военный конфликт между Россией и НАТО стал бы худшим сценарием.

"Если будет война, то НАТО готово, но война России с НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война",— заключил премьер-министр Латвии.

Первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершился в Женеве 10 января.

Российскую делегацию представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. 12 января началась первая за 2,5 года встреча Совета Россия - НАТО (СРН)

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Не смеши людей ,полчаса и ********* нет ,и ответить им нечем ,одни понты и те ржавые ...
  • Sergii Ustim
    Там другая причина, все семьи, любовницы, дети с внуками, правящей верхушки РФ обитают на западе, имеют гражданство, и в рассисю возвращаться не собираются, какая война, с кем? А вот по части блефа они мастера, только почему ведутся так все на это, непонятно...
  • A San
    Тому Україні потрібно в НАТО.
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