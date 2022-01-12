Если война с РФ будет, НАТО к ней готово, - премьер Латвии Кариньш

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает почти невозможным военный конфликт между Россией и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

"Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас. Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в его состав, а также где НАТО может размещать войска", — сказал политик.

По словам Кариньша, военный конфликт между Россией и НАТО стал бы худшим сценарием.

"Если будет война, то НАТО готово, но война России с НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война",— заключил премьер-министр Латвии.

Первый раунд консультаций по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности завершился в Женеве 10 января.

Российскую делегацию представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. 12 января началась первая за 2,5 года встреча Совета Россия - НАТО (СРН)

Читайте: Песков о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО: Любое расширение Альянса - угроза для России