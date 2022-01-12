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ГБР задержало экс-сотрудника БЭБ Бордюгова при передаче 1,7 млн ​​грн "отката" руководству "Киевзеленстроя", - журналист Плинский

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ГБР задержало экс-сотрудника БЭБ Бордюгова при передаче 1,7 млн ​​грн "отката" руководству "Киевзеленстроя", - журналист Плинский
Экс-сотрудник Бюро экономической безопасности являлся посредником при передаче откатов руководству КП "Киевзеленстрой" и задержан ГБР.

Об этом на своей странице в фейсбук сообщил журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"По данным моих источников, вчера ГБР реализовывало операцию с КП "Киевзеленстрой", разоблачив руководителя этой структуры на систематическом сборе откатов с подрядчиков на озеленении Киева. Так вот, в рамках отработки этой схемы, по предварительным данным, ГБР зафиксировало, что посредником, который носил деньги от бизнеса в "Киевзеленстрой", был старший аналитик БЭБа Алексей Бордюгов. До БЭБ он был оперативником в ГФС Киева", - написал Плинский.

По информации журналиста, в момент передачи Бордюговым кэша руководству КП, в размере 1.7 млн. грн., их задержало ГБР.

Позже в БЭБ сообщили, что задержанный ГБР сотрудник БЭБ подал рапорт об уходе из Бюро еще две недели назад и на момент задержания уже не являлся сотрудником Бюро.

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Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • aleks kyb
    Він бу в цей час в декретній відпустці.
  • aleks kyb
    Завтра спіймають керівника ДБР при передачі откату в ОПі Ермаку.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Какому соколу крылья подрезали,

    2017, Кандидата на посаду

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