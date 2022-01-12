С 23 декабря ждем ответа Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителя конкурса на руководителя САП, - глава комиссии Коваль
Об этом заявила глава комиссии Екатерина Коваль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По словам главы, комиссия уже готова направить представление о назначении лучших кандидатов, но для этого необходимо выполнить "процедурную формальность", прописанную в законе о прокуратуре.
Коваль говорит, что еще 23 декабря конкурсная комиссия направила в Офис генерального прокурора представление с просьбой установить соответствие победителей конкурса требованиям законов "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции", а также о получении допуска к государственной тайне. Пока ответа нет.
"Без получения подтверждений, то есть не соблюдая требования Закона Украины "О прокуратуре", представления о назначении направлены не будут. Комиссия не будет нарушать закон!", - заявила глава конкурсной комиссии.
Коваль добавила, что лучшие кандидаты обладают "отличными знаниями законодательства, высоким уровнем общих способностей и навыков, отвечают критерию добродетели, а также профессиональной компетентности".