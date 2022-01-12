Ничего кроме махинаций и злоупотреблений, – эксперт о последствиях решения правительства регулировать цены на газ для аграриев
Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"Это не правильно, потому что это вообще больше похоже на схему и это вообще пока не работает… Оно не может работать, то есть здесь единственное, что есть – это злоупотребление. Здесь ничего больше нет. Кто-то создает трейдера, покупает просто по какой-то супердешевой цене и зарабатывает на этом деньги. А при этом условная пекарня, может и не купить этот газ, потому что ей может и не хватить. Потому что кто-то купил", - отметил Фурса.
По его словам, само постановление Кабмина содержит массу противоречий, создающих колоссальный потенциал для махинаций.
"Сказано, что компании должны покупать на бирже – 7 тыс. компаний, которые у нас отнесли к перечню, которые в этом нуждаются. Они должны купить, но никто не говорит, какой объем газа они могут купить. То есть у вас пекарня, где вы выпекаете три батона, можете прийти и купить 5 млн кубометров газа. Вам никто этого не запрещает. Ферросплавный завод – у него есть столовка, где булочки делают. Они страдают он цен на газ? Страдают. И эта столовка создает трейдера или просто от своего имени входит и покупает любой объем газа. И никто не определяет", – подчеркнул Фурса.
Напомним, 30 декабря Кабмин принял постановление, которым обязал частные компании в Украине продавать до 20% своего газа по льготной цене агрохолдингам и компаниям-производителям хлебопродуктов, молочной продукции и прочему. Позже Минагрополитики обнародовало список компаний, имеющих право на льготный газ. В список из 7000 компаний вошли крупнейшие агрохолдинги страны.
Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что решение правительства о частичной экспроприации газа приведет к падению добычи на 1 млрд м3, а европейские трейдеры отреагировали на инициативу правительства реэкспортом газа обратно в Европу.