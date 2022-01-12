Семенченко предлагает создать петицию о том, чтобы выпустить из тюрем всех ветеранов

Подозреваемый в создании незаконного вооруженного формирования и терроризме экс-нардеп и бывший командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко утверждает, что в Украине тысячи политзаключенных, ранее защищавших страну. Он предлагает создать петицию, которая бы позволила им выйти из тюрем и защищать Украину.

Об этом Семенченко пишет в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня – День украинского политзаключенного. И называет перенос заседания суда, на котором должны были рассмотреть апелляцию на его меру пресечения, "приветствием от Офиса генерального прокурора и ОП".

"Я много писал о тысячах добровольцев и военных, которые находятся сейчас за решеткой и много интересовался тем, как там дела у наших белорусских "коллег" - заключенных режимом Лукашенко. И оказалось, что те люди, которые конфиденциально сотрудничали с украинской разведкой и помогали не только своему народу в борьбе с режимом Лукашенко, но и Украине в обеспечении безопасности в случае вторжения России через Беларусь уже получили по 20 лет заключения за "терроризм"", - пишет Семенченко.

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По его мнению, защитники Украины "гниют в тюрьмах", пока "куча "либеральных" сказочников пиарится в соцсетях и рассказывает доверчивым слушателям, как они будут защищать Киев в рядах терробороны".

"В связи с этим поддерживаю идею петиции с требованием изменить меру пресечения всем ветеранам во всех тюрьмах и дать им возможность защищать Украину. Тех, у кого приговоры или домашние аресты – также", - написал он.

По словам Семенченко, за решеткой сейчас находится "значительная часть тех, кто реально воевал".

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"Ну и лучше выпустить несколько процентов тех, кто реально нарушил закон, чем мариновать здесь все 100% тех, кто реально хочет и умеет защищать собственную страну. За что в принципе здесь и сидят", - добавил он.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября суд продолжил арест Семенченко до 1 января.