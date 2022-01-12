Военные в Казахстане незаконно использовали голубые шлемы миротворцев ООН

Казахстанские военные, участвовавшие в подавлении протестов в Алматы, использовали голубые шлемы миротворческих сил Организации Объединенных Наций. Делать это они не имели права.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Азаттык".

Военных в голубых шлемах и надписью United Nations заметили на фотографиях, обнародованных 8 января Associated Press. 10 января представитель миротворческой миссии ООН подтвердил изданию по электронной почте, что вооруженные люди на изображениях, которыми поделилось AP, не были частью миротворческой миссии ООН.

"Мы передали нашу обеспокоенность по этому вопросу постоянному представительству Казахстана", - отметил он.

Пресс-секретарь заявил, что страны, предоставляющие войска и полицию Организации Объединенных Наций, должны использовать знаки отличия ООН только тогда, когда они выполняют мандатные задачи в качестве миротворцев ООН.

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Позже представитель министерства обороны Казахстана идентифицировал солдат в голубых касках как часть батальона КАЗБАТ, связанного с ООН, и признал, что они не были частью какой-либо миссии ООН, а выполняли задания по охране стратегических объектов, аэропортов и правительственных зданий.

При этом постоянный представитель Казахстана в ООН Магжан Ильясов 10 января написал в Twitter’е, что миротворческое подразделение Минобороны привели в состояние повышенной боеготовности "для оказания помощи и защиты стратегических объектов города от террористов и экстремистов". Чиновник отметил, что за исключением касок, которые были надеты в качестве элемента официальной экипировки местных миротворцев по тревоге, никакое снаряжение с пометкой "ООН" не использовалось.