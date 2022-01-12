В "Борисполе" пограничники обнаружили у гражданина РФ радиоактивные часы. ФОТО
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В пункте пропуска "Борисполь" пограничники обнаружили у гражданина РФ радиоактивные часы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
На ручную кладь мужчины, направлявшегося на рейс в Стамбул, сработал стационарный комплекс "Янтарь", с помощью которого отслеживается наличие радиоактивных материалов и предметов.
Пограничники провели дополнительную проверку гражданина России. Оказалось, что источником радиационного фона являются авиационные часы, которые он прихватил с собой. Доза излучения предмета превышала допустимую норму в 100 раз.