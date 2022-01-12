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В "Борисполе" пограничники обнаружили у гражданина РФ радиоактивные часы. ФОТО

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В пункте пропуска "Борисполь" пограничники обнаружили у гражданина РФ радиоактивные часы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В Борисполе пограничники обнаружили у гражданина РФ радиоактивные часы 01

На ручную кладь мужчины, направлявшегося на рейс в Стамбул, сработал стационарный комплекс "Янтарь", с помощью которого отслеживается наличие радиоактивных материалов и предметов.

В Борисполе пограничники обнаружили у гражданина РФ радиоактивные часы 02

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Пограничники провели дополнительную проверку гражданина России. Оказалось, что источником радиационного фона являются авиационные часы, которые он прихватил с собой. Доза излучения предмета превышала допустимую норму в 100 раз.

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Топ комментарии

  • Scorpman Y
    а нехило так у козломордых... кацап и не знал, держал на прикроватной тумбочке - для гарантии)
  • Виталий Зализняк
    Там флюросентный состав радиоактивный, даже на освещенном фото заметно свечение.
  • olele
    ...на ньому цифірь та стрілки світяться у темряві завдяки солям радію
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