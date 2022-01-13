Главные новости 12 января: Россия перебрасывает вооружение на свои западные границы, дело Татарова закрыли

Россия перебрасывает с Дальнего Востока на запад вооружения и технику, дело Татарова было закрыто, Кабмин ввел госрегулирование цен на продукты - главные новости Украины 12 января.

Россия перебрасывает вооружение и технику с Дальнего Востока

К такому выводу пришли журналисты-расследователи CIT. Видео с перебрасыванием техники в последние дни массово появляется в интернете. Появлялось, что к западу с Дальнего Востока РФ везут грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

НАТО отказало России в требованиях не принимать Украину

Россия не смогла добиться от НАТО гарантий не вступления Украины в этот альянс. "Только Украина и 30 союзников могут решить, когда Украина будет готова стать членом НАТО. И никто другой. Россия, конечно, не имеет права вето на вопрос, станет ли Украина членом НАТО", - говорит генсек НАТО Столтенберг.

При этом вступление не актуально: в Госдепе подчеркивают, что для членства Украине еще понадобится определенное время.

Россия говорит, что ответит НАТО "политикой контрсдерживания и устрашения".

Порошенко обещает вернуться 17 января

Он заявил, что прибудет рейсовым самолетом из Варшавы. В Государственном бюро расследований утверждают, что пятый президент якобы не явился в суд, и, как только он вернется, в отношении него будут проведены процессуальные действия. Адвокат Порошенко Головань утверждает, что в суд его клиента не вызывали.

Дело Татарова закрыли

Решение принял Шевченковский райсуд. Этот же суд ранее обязал забрать дело у Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кабмин ввел госрегулирование цен на продукты

Будут регулироваться цены на гречку, муку, сахар и молоко. Прибавка на них не может превышать 10%.

Зарплату врачам повысили до 20 тыс. грн.

Такое решение приняло ныне правительство. Минимальная зарплата врача составит 20 тыс. грн, интерна – 13 тыс. грн.

Вакцины разрешили комбинировать по-новому

Порядок теперь таков:

1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna;

1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca.

Интервал между введением доз для всех вакцин составляет 28 дней.