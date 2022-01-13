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Россия сообщила НАТО о наборе военных мер в случае провала переговоров, - МИД РФ

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Россия сообщила НАТО о наборе военных мер в случае провала переговоров, - МИД РФ
Россия на переговорах с НАТО обозначила набор военно-технических контрмер, которые она готова применить в случае провала дипломатического трека.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс.

"Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем - если нашу территорию рассматривают как объект для нацеливания ударных средств, конечно, согласиться (на это) не можем", - сказал Грушко.

"Будем предпринимать все необходимые меры, чтобы угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими", - добавил российский чиновник.

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Топ комментарии

  • olele
  • Випадково Зазирнув c2250368
    Чим більше собака сциться,тим голосніше він гавкає.
  • olele
    "расія - ето вообщє лішняя страна"

    У двох світових війнах ХХ ст. Україна була поміж двома імперськими силами, які воювали за Євразію: германським світом та російським світом. Війна за Євразію - або стримування експансії Євразії - була ключовою геополітичною темою ХХ ст.

    І германський, і російський світ першої половини ХХ ст. мріяли про континентальні імперії, які би могли протистояти морським імперіям Європи та Атлантики. Обидва світи, зрештою, здійснили найбільші злочини в Європі ХХ ст. Один із них, російський, мріє повернутися.

    Але трагедія Росії полягає в тому, що світ змінився. І ключове протистояння ХХІ ст. - не за Євразію, а за Тихий океан. І не між германським світом та російським, а між Америкою та Китаєм.

    РФ відчуває, що є зайвою в цьому новому світі. Вона звикла перетворювати інші країни на плацдарми воєн, і їй страшно відчувати, що вона сама може бути "плацдармом". Необов'язково гарячої війни - але точно війни цінностей. Війна між Америкою та Китаєм буде йти в головах і в технологіях. Це буде війна між свободою і порядком, індивідуалізмом і новим колективізмом.

    РФ боїться цього світу, тому так хоче повернутися в свої "золоті часи". Її золоті часи - це Ялта. Коли вона перетворила пів Європи на свій "пояс безпеки". Але Ялта - це Сталін. І щоб відновити Ялту, треба воскресити Сталіна. Не як культ ютюб-блогерів, а реального Сталіна. З чистками, ГУЛАГами, розстрілами, Голодоморами, бідністю, відсутністю приватної власності, колгоспами і т.д. Цікаво, чи росіяни справді готові до цього.

    Не знаю, що буде у 2022. Але те, що "геть від Москви" є як ніколи актуальним гаслом - має ставати очевидним для кожного українця - https://gazeta.ua/blog/56383/klyuchove-protistoyannya-hhi-stolittya-jde-mizh-amerikoyu-i-kitayem-rosiya-boyitsya
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