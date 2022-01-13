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Журналист Дроздов о цензуре на "4 канале": Нам велели забыть фамилию Ермака

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Журналист Дроздов о цензуре на "4 канале": Нам велели забыть фамилию Ермака
Остап Дроздов после увольнения с "4 канала", владельцем которого стал "слуга народа" Алексей Ковалев, рассказал о цензуре.

О том, какие изменения новый владелец потребовал от журналистов, Дроздов рассказал в фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, новый владелец подписал с коллективом Меморандум о невмешательстве в редакционную политику, но "продержался" он один день.

"Могу по пунктам озвучить те параметры, которые выставляются и на которые я бы в жизни не пошел:

  1. Забыть о термине "велике крадивництво" (никакой аналитики о коррупционной составляющей не может быть).
  2. Забыть об обогащении властной элиты.
  3. Забыть фамилию Ермак.
  4. Зеленский – всенародный лидер, поэтому критика либо невинно-нейтральна, либо никакая.
  5. Вагнеровцы, оффшорный скандал, Коломойский, антимонопольный комитет, конституционный суд – этих тем нет.
  6. Категорическое табу на бывших слуг, отколовшихся от зе-команды.
  7. Обязательно присутствие спикеров Слуг Народа в каждой групповой программе.
  8. Для русского языка – содействие и лояльность.
  9. Отныне патриотическая риторика – это "услышать Донбасс" (дословно).
  10. Запрещено утверждать украинскую национальную память, говорить о деколонизации, декоммунизации, дерусификации и других гуманитарных ценностях, так как они рассоединяют.
  11. Позиция по отношению к России: Путин враг, но русский народ – братский.
  12. Систематическое мочилово политических оппонентов (в первую очередь Пятый и Ахметов). Относительно ОПЗЖ – пусть будут.
  13. Все тезовые месседжи согласовывать с куратором.
  14. Разворот риторики совершать плавно и нерезко, чтобы не было явно заметно (об этом позаботятся "профессионалы"), - написал Дроздов.

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Он добавил, что рад бы увидеть на "4 канале" расследование о завышении цен на "Большой строийкело Антона Полякова или съемки с квадракоптера имений Кирилла Тимошенко и Олега Татарова.

Напомним, 28 декабря стало известно, что "слуга народа" Ковалев стал новым владельцем "4 канала". Он утверждает, что ОП не причастен к соглашению. Покупку телеканала он оформил как подарок от родителей, аргументировав это тем, что он сам юрист, поэтому решил сделать так.

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Myroslav Hrabovsky
    Справа не тільки в Єрмаку, ви почитайте решту тезисів- набір для хахлов.
  • oleg1966
    Ермак путинская шлюха как и Осел. Ни чего удивительного
  • Sophia-Maria Duglass
    Для російської мови - сприяння і лояльність.
    2. Заборонено утверджувати українську національну пам'ять, говорити про деколонізацію, декомунізацію, дерусифікацію та інші гуманітарні цінності, тому що вони рассаєдіняют.

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