Журналист Дроздов о цензуре на "4 канале": Нам велели забыть фамилию Ермака
О том, какие изменения новый владелец потребовал от журналистов, Дроздов рассказал в фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, новый владелец подписал с коллективом Меморандум о невмешательстве в редакционную политику, но "продержался" он один день.
"Могу по пунктам озвучить те параметры, которые выставляются и на которые я бы в жизни не пошел:
- Забыть о термине "велике крадивництво" (никакой аналитики о коррупционной составляющей не может быть).
- Забыть об обогащении властной элиты.
- Забыть фамилию Ермак.
- Зеленский – всенародный лидер, поэтому критика либо невинно-нейтральна, либо никакая.
- Вагнеровцы, оффшорный скандал, Коломойский, антимонопольный комитет, конституционный суд – этих тем нет.
- Категорическое табу на бывших слуг, отколовшихся от зе-команды.
- Обязательно присутствие спикеров Слуг Народа в каждой групповой программе.
- Для русского языка – содействие и лояльность.
- Отныне патриотическая риторика – это "услышать Донбасс" (дословно).
- Запрещено утверждать украинскую национальную память, говорить о деколонизации, декоммунизации, дерусификации и других гуманитарных ценностях, так как они рассоединяют.
- Позиция по отношению к России: Путин враг, но русский народ – братский.
- Систематическое мочилово политических оппонентов (в первую очередь Пятый и Ахметов). Относительно ОПЗЖ – пусть будут.
- Все тезовые месседжи согласовывать с куратором.
- Разворот риторики совершать плавно и нерезко, чтобы не было явно заметно (об этом позаботятся "профессионалы"), - написал Дроздов.
Он добавил, что рад бы увидеть на "4 канале" расследование о завышении цен на "Большой строийкело Антона Полякова или съемки с квадракоптера имений Кирилла Тимошенко и Олега Татарова.
Напомним, 28 декабря стало известно, что "слуга народа" Ковалев стал новым владельцем "4 канала". Он утверждает, что ОП не причастен к соглашению. Покупку телеканала он оформил как подарок от родителей, аргументировав это тем, что он сам юрист, поэтому решил сделать так.