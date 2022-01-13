Жители общежития, которое снесли застройщик и НАН, оказались на улице. ФОТОрепортаж
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой Lb.ua.
Речь идет об общежитии по адресу ул. Метрологическая, 1, принадлежащем Национальной академии наук Украины. Люди жили в нем больше 20 лет.
В 2016 году КП "Киевжилэксплуатация" признало общежитие аварийным. Жители рассказывают, что их должны переселить в новые квартиры, но фактически предложили либо койко-места, либо общежития в Киевской области. Люди не захотели переезжать в таких условиях.
В августе прошлого года им отключили сначала газ, потом свет, осталась только холодная вода.
Сегодня утром застройщик "КСМ-групп" снес общежитие, не дав людям забрать свои вещи. О том, что снос состоится именно сегодня, люди не знали до последнего.
Одна из жительниц общежития, Людмила Анатольевна, рассказала, что утром в ее комнату ворвались неизвестные.
"Вели себя очень грубо, - рассказывает Людмила Анатольевна. - Бросали меня в разные стороны, как футбольный мяч, выпихали. Я была в домашних тапочках, сопротивлялась им. А меня выбросили на снег, на улицу. Мы все прописаны здесь официально с 90 года . А теперь куда с этой пропиской? Где мой дом?" – говорит она.
Людмила Анатольевна, проживавшая в общежитии (по центру)
В общей сложности в общежитии было прописано 15 семей. Некоторые из них уехали, но вещей еще не забрали и планировали вернуться.
На месте во время сноса не было ни депутатов горсовета, ни представителей райадминистрации, ни сотрудников НАНУ. Так же никакого упоминания о сносе общежития нет на сайте Голосеевской РГА.
Академия наук прокомментировала снос на своей странице в фейсбук.
"Группа лиц, незаконно захвативших и остававшихся в здании общежития по ул. Метрологическая, 1 в Голосеевском районе г. Киева, не являются сотрудниками НАН Украины и не состоят с НАН Украины ни в каких юридических правоотношениях. Им, как и другим, также было предложено переселения в другие общежития, однако они настаивали на получении квартир в новостройках", - говорится в сообщении.
В НАН утверждают, что эти люди уже не жили в общежитии, а только приходили на дневное дежурство, а также срезали в здании радиаторы и трубы.