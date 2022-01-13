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Танки, "Грады", "Рапиры" и минометы: спецмиссия ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники войск РФ на Донбассе

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Танки, "Грады", "Рапиры" и минометы: спецмиссия ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники войск РФ на Донбассе
Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе десятки единиц военной техники, среди которых танки, "Грады", минометы, гаубицы и пушки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 12 января.

Так, миссия зафиксировала 3 реактивные системы залпового огня, размещенные в нарушение линий отвода на полигоне около н. п. Мирное (неподконтрольное правительству, 28 км к юго-западу от Луганска).

Также, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения наблюдатели зафиксировали 67 танков, 20 гаубиц, 6 противотанковых пушек и 3 миномета на двух полигонах возле неподконтрольных правительству Круглика и Мирного Луганской области.

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Танки, Грады, Рапиры и минометы: спецмиссия ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники войск РФ на Донбассе 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Вони ж не загрожують "правильному пацану"Зепандопало відпочивати в Буковелях і в Індії, Оманах... Вони, якщо стрільнуть, то по чужих синах, братах, батьках, "правильні пацани" туди їздять тільки для селфі і то на велику відстань. Чи хтось назве хоч одну особину із "кварталу", яка воювала?
  • Святослава Ліпіна
  • cens
    Какие там богатые, на оружие, шахты!
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