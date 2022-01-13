В мире установлен новый рекорд: за сутки COVID-19 обнаружили у более 3,1 млн человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 января в мире зарегистрировали 3 199 579 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8392 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 317 627 277 случаев инфицирования, из них 3 199 579 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5531118 человек, из них 8392 за минувшие сутки.







Побороли болезнь и вылечились 262,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 43-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 26-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 9-я в мире и 7-я в Европе.