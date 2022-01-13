В Украине за сутки от COVID-19 умер 191 человек, зафиксировано 10 046 новых случаев заражения, 7 202 человека выздоровели

За сутки 12 января в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умер 191 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 12 января в Украине:

зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 590, медработников – 2);

102 580 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу – 53 342 человека, дополнительную дозу получили 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 676 человек;

летальных исхода – 191;

выздоровели - 7 202 человека

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 727 034 человека;

выздоровели – 3 537 826 человек;

летальных исхода – 97 928;

проведено ПЦР-тестирование – 17 071 469.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу – 14 909 166 человек, получили две дозы – 14 152 238 человек, получили дополнительную дозу – 8 088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек. Всего проведено 29 125 670 прививок", - рассказали в Минздраве.







