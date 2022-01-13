"Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра, – нет", - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что в Украине не ведут прямого подготовительного процесса к началу агрессивных военных действий в ближайший день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью "Украинской правде".

"В случае необходимости, у нас есть четко выписаны все эти процедуры. Соответственно, мы прошли все необходимые подготовительные этапы. На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра, – нет.

Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать".

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По словам Данилова, в накоплении российских войск на границе с Украиной нет ничего непредсказуемого.

Отдельно заседание СНБО не собиралось, чтобы рассмотреть возможное вторжение России на территорию Украины, однако еженедельно проходит совещание, где подводят итоги недели и анализируют всю информацию.

Секретарь СНБО рассказал, что собираются представители разведки, военные, службы безопасности и еще определенные структуры для обсуждения ситуации. В этой группе работает около 18 человек.

Также каждый день о ситуации докладывают президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, осенью 2021 года иностранные СМИ сообщили о накоплении российских войск на границе с Украиной.

В РФ поначалу заявляли, что это внутренние дела России, где концентрировать свои войска. Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что НАТО и США разместили свои военные базы "на пороге их дома", поэтому РФ должна защищаться.

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Путин также заявил, что хочет получить гарантии от Альянса, что Украину не примут в НАТО.