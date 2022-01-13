План Путина по Украине достаточно прост - он хочет уничтожить нас как государство и реконструировать советскую империю, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал план президента России Владимира Путина по Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью "Украинской правде".

"Давайте начинать с самого начала. Какой план у Путина? Он достаточно прост, мы об этом публично говорим – это уничтожение нас как государства.

Они аннексировали Крым. Дальше они оккупировали часть Донецкой, Луганской области для того, чтобы у нас была эта проблема и для того, чтобы мы не обращали внимания на Крым", – сказал он.

Данилов отметил, что сейчас подходит время, когда они приняли решение, что нужно украинский вопрос уже решать.

"Те Минские соглашения, которые были подписаны под дулом автомата – именно так это происходило – не могут быть применены именно в том виде, в каком они есть. Потому что наше общество это не воспримет, и это вполне понятное дело. Должен быть какой-то другой процесс", – отметил он.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что есть четкое понимание, что с 30 октября 2021 года есть накручивание всей ситуации со всех сторон: "Само количество войск на границах для нас не является новостью. Это практическая вещь, с которой мы живем каждый день, каждую минуту. И здесь нет каких-то непредсказуемых вещей".

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Данилов считает, что у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакая империя не состоится.

"Какой план сегодня у Путина? Внутренняя дестабилизация нашей страны. Если только произойдет внутренняя дестабилизация, он будет иметь возможность воспользоваться этой дестабилизацией для того, чтобы сделать свое черное дело. Точка. Если не будет внутренней дестабилизации, будет гораздо сложнее выполнять задачи, которые они поставили перед собой.

Глобально у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не состоится, то есть она может быть, но карликовая (улыбается). Но прежде чем покушаться на чужой огород, России нужно разобраться с собственными огромными проблемами и вызовами.

Что мы видим сегодня? То, что касается политической дестабилизации именно за счет сил, аффилированных с Российской Федерацией после закрытия телеканалов, после некоторых наших превентивных процедур, сделать им это сложно.

Остается другое направление. Это энергетика. Происходящее с энергетикой в ​​мире это не только в нашей стране. Это достаточно многогранная такая проблема. Почему? Потому что здесь и COVID, здесь и Китай, здесь и Тайвань, здесь и Индия здесь очень много процессов", - сообщил секретарь СНБО.