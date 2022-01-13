Страны Балтии просят НАТО увеличить военное присутствие на своей территории, - премьер Эстонии Каллас

Латвия, Литва и Эстония обратились к НАТО с просьбой увеличить военное присутствие для сдерживания России.

Об этом в интервью Reuters сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками вопрос об увеличении их присутствия здесь, чтобы действовать как сдерживающий фактор… Если вы посмотрите на карту, то страны Балтии – это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть свои заботы", - сказала Каллас.

Агентство со ссылкой на слова дипломата НАТО на условиях анонимности отмечает, что вопросы о дополнительных развертываниях в странах Балтии могут обсудить министры обороны стран Альянса на встрече в середине февраля.

Подразделения НАТО были развернуты в Литве, Латвии, Эстонии и Польше после того, как Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Каждый из них насчитывает 1000 военнослужащих.

Каллас отметила, что возможно увеличение существующих подразделений. По ее словам, Запад может вести конструктивные переговоры с Москвой, но также должен дать понять Кремлю, что, если он обострит ситуацию в Украине, то заплатит высокую цену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО может усилить присутствие на восточном фланге в случае вторжения РФ в Украину, - Столтенберг

"Я думаю, что мы не должны попадать в ловушку, обсуждая то, что может сделать Запад, потому что Запад не сделал ничего плохого. Запад не создал военные группы для нападения на Россию", - сказала Каллас.