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Суд арестовал 100% акций завода "Большевик" по подозрению в занижении стоимости во время его приватизации, - ГБР

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Суд арестовал 100% акций завода "Большевик" по подозрению в занижении стоимости во время его приватизации, - ГБР
Государственное бюро расследований расследует уголовное производство по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации Первого киевского машиностроительного завода 27 октября 2021 года (до 2018 года завод "Большевик").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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"Сейчас следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода по государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки.

Кроме того, отмечается, что 11 января 2022 года следователь судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства.

"Досудебное расследование продолжается. Уголовное производство начато с частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины", - информируют в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Ревизор
    А когда 95 квартал арестуют за уклонение от уплаты налогов при выводе средств в офшоры, воровство приватовских денег с коломойшей, корпоративчики за черный нал в россии? И т.д. и т.п.
  • Испанец Киевский e8266ba4
    Почему сразу "гетьман"? Зеленский от Коломойского 40 млн долларов получил на офшор и молчит в тряпочку, вроде как и не надо налоги платить. Арахамия же сказап: Такое время, у всех были офшоры, у каждой бабушки. Осталось приобретение квартир по заниженной цене проверить с 1995 года, как они уже объявили.
  • Oleh Stavynoha
    Занижена вартість - це гра слів. Хай краще цей завод зігниє ...тілики щоб недістався нікому. Оце і є суть зільоної влади.
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