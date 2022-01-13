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Начался вывод войск ОДКБ из Казахстана

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Начался вывод войск ОДКБ из Казахстана
Мероприятия по организованному выводу контингента Организации Договора о коллективной безопасности начались в Казахстане.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает государственный телеканал "Хабар 24".

Утром 13 января в Военном институте Сухопутных войск Алматы прошел митинг, посвященный проводам миротворцев.

"За короткий промежуток времени задачи миротворческой операции, поставленные перед международным континентом миротворческих сил были выполнены. Руководством республики Казахстан принято решение о выводе миротворческого контингента и убытии его в пункты дислокации", - объявили на мероприятии перед минутой молчания в память о погибших во время протестов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что процесс вывода войск продлится до 10 дней.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью телеканалу сообщил, что в настоящее время силы ОДКБ развернуты только в двух городах – Алматы и Нур-Султане. По его словам, войска будут выведены до 23 января.

"Главами государств поставлена задача завершить эти мероприятия в течение 10 дней - до 23 числа. Это реальные сроки. Это позволит нам без спешки вывести войска", - сказал он.

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Зась также отметил, что 12 января "миротворцы" начали мероприятия по передаче объектов, которые находились под охраной миротворцев, местным силовикам.

Для того чтобы вывезти более 2 тысяч военных из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана задействуют более 100 самолетов. Они покинут страну через аэропорт Алматы.

Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.

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Также Токаев объявил, что будет действовать жестко, и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.

С начала акций было задержано почти 8 тысяч человек.

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • olele
    Нині, спостерігаючи за трагедією Казахстану (де вже почалися репресії й катування), багато хто вперше (навіть Білорусь недосить іще наочною була!) починає усвідомлювати, від чого нас урятував Майдан 2013-2014 і складати нарешті докупи цілий той пазл, ради якого я 5 літ тому видавала "І знов я влізаю в танк...".
    Згадують "Псков" і "Пензу" в Маріїнському, провокаторів з чужим акцентом (і з російськими паспортами, кого вдавалося відловити) на самому Майдані, і автобуси спортивних, коротко стрижених "паломників" перед Лаврою в кінці січня, і т.д. і т.п. - все те, про що багато разів писалося, але тільки тепер, коли на прикладі чужої країни стало видно, "як це працює" (ну так, лос-анжелеську лекцію Безменова 1983 року, де він це все діаграмами на дошці малював, у навчальні програми ніхто не вводив), українці справді масово охнули - яким же чудом тоді Бозя нас на руках над прірвою проніс!..

    Яке ж це щастя, що нас тоді було так багато, що їхня "технологія" об нас обламалась: забравши, правда, десятки життів, але порятувавши сотні тисяч... Бо - так, це правда: казахів на протестах, з суто "гібридно-воєнного" погляду, було мало - замало, щоб унеможливити "підміну Майдану Антимайданом" і наступну "зачистку" "запрошеними на підмогу" 70-ма бортами чужоземних військ (це дієво проти 10-20 тис., але нічого не порадить проти 1-2 млн!) https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
  • Aleks Wav
    Дядюшки Си сказал свое фе! бабушке Пу.
  • Scorpman Y
    навіть у кацапів це зрозуміли:
    Yulia Latynina
    17 ч
    Конечно, сразу было понятно, что Путин в Казахстане опозорится совершенно бесплатно. Но что Токаев и китайцы выставят его из страны через 10 дней (!) со словами "пострелял и вали", это, конечно, круто. Это вам не ультиматумы НАТО ставить.
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