Начался вывод войск ОДКБ из Казахстана

Мероприятия по организованному выводу контингента Организации Договора о коллективной безопасности начались в Казахстане.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает государственный телеканал "Хабар 24".

Утром 13 января в Военном институте Сухопутных войск Алматы прошел митинг, посвященный проводам миротворцев.

"За короткий промежуток времени задачи миротворческой операции, поставленные перед международным континентом миротворческих сил были выполнены. Руководством республики Казахстан принято решение о выводе миротворческого контингента и убытии его в пункты дислокации", - объявили на мероприятии перед минутой молчания в память о погибших во время протестов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что процесс вывода войск продлится до 10 дней.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью телеканалу сообщил, что в настоящее время силы ОДКБ развернуты только в двух городах – Алматы и Нур-Султане. По его словам, войска будут выведены до 23 января.

"Главами государств поставлена задача завершить эти мероприятия в течение 10 дней - до 23 числа. Это реальные сроки. Это позволит нам без спешки вывести войска", - сказал он.

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Зась также отметил, что 12 января "миротворцы" начали мероприятия по передаче объектов, которые находились под охраной миротворцев, местным силовикам.

Для того чтобы вывезти более 2 тысяч военных из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана задействуют более 100 самолетов. Они покинут страну через аэропорт Алматы.

Массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.

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Также Токаев объявил, что будет действовать жестко, и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан развернули коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.

С начала акций было задержано почти 8 тысяч человек.