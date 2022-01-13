"Если вы считаете, что Зеленский сказал, и все выстроились в ряд – это не так", - Данилов

Президент Владимир Зеленский в качестве председателя СНБО не может использовать реестр олигархов как политический инструмент.

Об этом в интервью УП заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Это невозможно, потому что есть 22 члена Совета национальной безопасности и обороны и каждый со своим мнением, каждый со своим жизненным опытом. Если вы считаете, что Владимир Александрович сказал, и все выстроились в ряд - это не так", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, каждый имеет право сказать свое мнение.

"Владимир Александрович главный, это да, ведь он подписывает указы. Но дискуссия на СНБО продолжается, это коллегиальный орган", - добавил Данилов.

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