Российское поведение на европейском рынке повлекло за собой рост цен на энергоресурсы, - министр энергетики Швеции Фарманбар

Действия России на европейском энергетическом рынке – одна из причин, по которой шведы столкнулись с сильным ростом цен на энергию.

Об этом заявил министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Шведские потребители не должны настолько страдать из-за, среди прочего, российского поведения на европейском рынке энергетики", - цитирует в среду министра агентство Bloomberg.

В сообщении отмечается, что, по мнению министра, подход России к поставкам газа в Европу этой зимой стал серьезным фактором, повлиявшим на цены на энергоресурсы в декабре 2021 года.

Агентство отмечает, что власти Швеции выделили $664 млн на помощь шведам, столкнувшимся с повышением цен на энергию. На таких мероприятиях настаивала шведская оппозиция. Кроме того, ранее подобные шаги предприняли в Норвегии.

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В конце прошлого года в ЕС активно призывали Россию наращивать поставки газа, чтобы способствовать снижению цен на этот энергоресурс.