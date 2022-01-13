Не нужно связывать "Северный поток-2" с агрессией РФ против Украины, - глава Минобороны ФРГ Ламбрехт
5 94385
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призывает не связывать "Северный поток-2" с конфликтом между Украиной и РФ.
Об этом он заявил в интервью телеканалу RBB, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не должны втягивать (Северный поток-2. – Ред.) в этот конфликт", – сказал он.
"Мы должны разрешить этот конфликт, и мы должны разрешить его в переговорах – это возможность, которая у нас есть на данный момент, и мы должны использовать ее, а не привязываться к проектам, не имеющим отношения к этому конфликту", - добавил Ламбрехт.