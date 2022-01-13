На территории завода в Киеве загорелся грузовик: водитель получил многочисленные ожоги, - ГСЧС

13 января в Голосеевском районе Киева на территории завода загорелся грузовик, пострадал водитель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 13 января в 00:27 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Пироговский Путь, 137 в Голосеевском районе столицы.

Отмечается, что на место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место было установлено, что на территории одного из столичных заводов произошло возгорание в припаркованном грузовом автомобиле. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 00:50 возгорание было локализовано и в 00:57 – ликвидировано.

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"В ходе ликвидации был обнаружен пострадавший с ожогами лица, верхних и нижних конечностей. Как позже стало известно, это водитель грузовика, где возник пожар. Заметив огонь, он сначала вызвал спасателей и до их прибытия пытался самостоятельно потушить огонь. Пострадавший был передан медикам и впоследствии госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия были задействованы 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.

Причину и обстоятельства данного пожара будут устанавливать правоохранители.