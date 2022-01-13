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Кличко - CNN: Путин стремится построить Советскую империю, а мы видим свое будущее в демократической Европе

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Кличко - CNN: Путин стремится построить Советскую империю, а мы видим свое будущее в демократической Европе
Украина избрала демократическое европейское будущее, и поэтому Россия наращивает агрессию.

Об этом лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко заявил в интервью американскому телеканалу CNN, передает Цензор.НЕТ.

"В 2014 году Украина избрала европейский путь развития. Россия и Путин недовольны этим решением, потому что его идея – возродить Советскую империю. Мы не хотим возвращения в Советский Союз. Мы видим свое будущее как европейская демократическая страна. Это причина происходящего", - заявил Кличко.

Он отметил, что украинцы, в частности столичная власть, готовятся ко всем сценариям развития событий.

"Мы озабочены военными силами на границе Украины. Мы не знаем, готовится ли Россия к вторжению в нашу страну, или это просто "игра мышцами" со стороны РФ. Конечно, мы не знаем планов, но готовимся к любому сценарию", – объяснил лидер "УДАРа" зрителям из США.

Накануне Кличко заявил, что мир должен помнить, что безопасность Украины – гарантия его безопасности.

Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • чугунный батон
    Сдрисни под шконку ху@ловская шавка .
  • Виталий Зализняк
    Ну оговорился человек, с кем не бывает.
    Если бы вам стоько раз клепали по голове, как ему, то и свое имя не вспомнили бы.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    йося, не гони на нашего педалика - не ты его выбирал и не тебе его обсуждать. мы с ним сами разберемся...а стационар у нас есть и не один - если очень нужно, то устроим
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