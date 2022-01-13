Кабмин утвердил порядок военной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению

Кабинет Министров Украины утвердил порядок организации и осуществления общевойсковой подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Согласно постановлению правительства №1443 от 29 декабря 2021 года, общевоенная подготовка граждан осуществляется в мирное время и особый период независимо от политических и других предпочтений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства с целью формирования в обществе готовности к устойчивому сопротивлению агрессору, в частности в информационном пространстве, патриотического сознания и устойчивой мотивации, приобретения и поддержания гражданами знаний и практических умений, необходимых для защиты Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Общевоенную подготовку проходят граждане допризывного, призывного возраста, военнообязанные, резервисты и другие категории граждан, изъявивших желание приобщиться к национальному сопротивлению.

Общевоенная подготовка делится на начальную и базовую подготовку.

Начальная подготовка осуществляется с целью формирования у граждан первичных общевоенных знаний и специальных компетентностей по оборонному сознанию, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей обязанности по вооруженной защите Украины.

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Базовая подготовка осуществляется с целью подготовки гражданина, способного выполнять задачи как в мирное, так и военное время в боевых условиях и содействие приобретению гражданами первичных знаний, умений и навыков относительно порядка обращения с оружием и его применения, действий на поле боя (передвижение и ориентирование на местности), оказание домедицинской помощи, а также первичной психологической помощи (самопомощи), обращение с самодельными взрывными устройствами и формирование устойчивых морально-психологических качеств, необходимых для защиты Украины.

Согласно документу, ответственность за организацию общевоенной подготовки возлагается на: Министерство образования вместе с Министерством обороны (начальная подготовка); Минобороны вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти (базовая подготовка).

Начальная подготовка включается в Государственный стандарт профильного среднего образования, реализуемого на третьем уровне полного общего среднего образования в учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений.

Базовая подготовка проводится Минобороны вместе с заинтересованными органами исполнительной власти, местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, волонтерскими, общественными и спортивными организациями.

Финансирование и материально-техническое обеспечение общевоенной подготовки граждан осуществляется за счет средств государственного бюджета, расходов местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством источников.