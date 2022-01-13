Новости

Кабмин утвердил порядок военной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению

15 79769
Кабмин утвердил порядок военной подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению
Кабинет Министров Украины утвердил порядок организации и осуществления общевойсковой подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Согласно постановлению правительства №1443 от 29 декабря 2021 года, общевоенная подготовка граждан осуществляется в мирное время и особый период независимо от политических и других предпочтений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства с целью формирования в обществе готовности к устойчивому сопротивлению агрессору, в частности в информационном пространстве, патриотического сознания и устойчивой мотивации, приобретения и поддержания гражданами знаний и практических умений, необходимых для защиты Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Общевоенную подготовку проходят граждане допризывного, призывного возраста, военнообязанные, резервисты и другие категории граждан, изъявивших желание приобщиться к национальному сопротивлению.

Общевоенная подготовка делится на начальную и базовую подготовку.

Начальная подготовка осуществляется с целью формирования у граждан первичных общевоенных знаний и специальных компетентностей по оборонному сознанию, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своей обязанности по вооруженной защите Украины.

Читайте также: "В сторону уменьшения и здравого смысла": "слуга народа" Завитневич заявил, что список профессий женщин для воинского учета будет сокращен

Базовая подготовка осуществляется с целью подготовки гражданина, способного выполнять задачи как в мирное, так и военное время в боевых условиях и содействие приобретению гражданами первичных знаний, умений и навыков относительно порядка обращения с оружием и его применения, действий на поле боя (передвижение и ориентирование на местности), оказание домедицинской помощи, а также первичной психологической помощи (самопомощи), обращение с самодельными взрывными устройствами и формирование устойчивых морально-психологических качеств, необходимых для защиты Украины.

Согласно документу, ответственность за организацию общевоенной подготовки возлагается на: Министерство образования вместе с Министерством обороны (начальная подготовка); Минобороны вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти (базовая подготовка).

Начальная подготовка включается в Государственный стандарт профильного среднего образования, реализуемого на третьем уровне полного общего среднего образования в учреждениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования и других учебных заведений.

Базовая подготовка проводится Минобороны вместе с заинтересованными органами исполнительной власти, местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, волонтерскими, общественными и спортивными организациями.

Финансирование и материально-техническое обеспечение общевоенной подготовки граждан осуществляется за счет средств государственного бюджета, расходов местных бюджетов, а также из других не запрещенных законодательством источников.

Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    богоизбранные в первый же день будут у стоек регистрации в аэропортах страны...
  • Эдмонд Саакян
    9 мая 2014 года, защищая Мариуполь, первым у нас в батальоне погиб украинец, подполковник Демиденко.

    Вторым погибшим в бою в тот же день, был пулемётчик Олег Эйсмант, еврей, который прорывался на помощь Демиденко.

    В Авдеевке, на промзоне, в бою погиб снайпер Сергей Токмаков, русский.

    В бою у Красного Партизана погиб сержант Альберт Саруханян, армянин, который отстреливался до последнего, отказавшись сдаться в плен, после окружения сотней российских наёмников.

    Продолжать? А ведь это только наш батальон!
  • Юрій Вінгорськи
    в кожному воєнкоматі має бути склад зброї.
    а там будемо бачити...
    ви більшу частину виділених грошей витрачаєте на """організацію""""
    радники, ...уядники, звіти і тд.
    роботу робити треба а не киздіти.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости